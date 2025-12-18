Londra’da “intifada” sloganı! Filistin destekçisi 4 kişi gözaltına alındı

Londra Metropolitan Polisi, İsrail şirketlerine yönelik eylemler nedeniyle tutuklanan ve açlık grevine başlayan kişilere destek amacıyla Adalet Bakanlığı önünde düzenlenen gösteriye ilişkin açıklama yaptı.

"İNTİFADA" SLOGANI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Polis açıklamasında, toplam 5 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 4'ünün "intifada çağrısı yapan sloganlar ve ırkçı söylemler" nedeniyle, 1 kişinin ise polisin görevini yapmasına engel olmaktan gözaltına alındığı bildirildi.

Londra ve Manchester polisi, dün yaptıkları ortak açıklamada, "Yahudi toplumunu hedef alan antisemitik slogan ve protestolara" karşı sert önlemler alacağını duyurmuştu.

İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki eylemlerine karşı Filistinlilerin başlattığı ayaklanmaya işaret eden "intifada" sloganlarına da dikkat çekilen açıklamada, bu ifadenin gözaltı sebebi olacağı kaydedilmişti.

İngiltere'deki Filistin'e destek eylemlerinde sık sık "Tek bir çözüm var, o da intifada ve devrim" sloganı atılıyor.