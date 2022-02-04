Londra’da otobüste dehşet anları: Komando bıçaklı kılıçlı kavga...

KAVGA 5 DAKİKA SÜRDÜ
O anlarda otobüste yer alan yolculardan birisi kavganın yaklaşık 5 dakika sürdüğünü ifade etti. Yüzleri siyah maskelerle kavga eden gençler polis gelmeden oradan uzaklaştı.
O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Yolculardan biri otobüste yaşanan dehşet anlarını kaydetti. Videoda gençlerin birbirlerine bağırdıkları duyuluyor. Bir başka yolcu ise alt katta olmalarına rağmen sesleri duyduğunu açıkladı. Kavga süresinde hareketsiz durduğunu ifade eden yolcu ölümcül bir kavga olmamasını umduğunu açıkladı.
SON DAKİKA: Otobüsteki kılıçlı komando bıçaklı dehşet kamerada!