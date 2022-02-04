Londra’da otobüste dehşet anları: Komando bıçaklı kılıçlı kavga...

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Yolculardan biri otobüste yaşanan dehşet anlarını kaydetti. Videoda gençlerin birbirlerine bağırdıkları duyuluyor. Bir başka yolcu ise alt katta olmalarına rağmen sesleri duyduğunu açıkladı. Kavga süresinde hareketsiz durduğunu ifade eden yolcu ölümcül bir kavga olmamasını umduğunu açıkladı.

SON DAKİKA: Otobüsteki kılıçlı komando bıçaklı dehşet kamerada!