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Giriş Tarihi: 4.2.2022 16:30 Son Güncelleme: 4.2.2022 16:38

Londra'da otobüste dehşet anları: Komando bıçaklı kılıçlı kavga...

Londra’da otobüste dehşet anları: Komando bıçaklı kılıçlı kavga...

İngiltere'nin başkenti Londra'da dehşete düşüren anlar yaşandı. İki genç, yolcuların önünde kılıç ve komando bıçağı ile kavga etti. O anlar saniye saniye görüntülendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da şoke eden bir olay yaşandı. Trafiğin yoğun olduğu bir saatte otobüs kullanan gençler kavga etmeye başladı. Çift katlı otobüsün üst katında itişen gençleri gören yolcular korkuyla uzaklaştılar...

KAVGA 5 DAKİKA SÜRDÜ

O anlarda otobüste yer alan yolculardan birisi kavganın yaklaşık 5 dakika sürdüğünü ifade etti. Yüzleri siyah maskelerle kavga eden gençler polis gelmeden oradan uzaklaştı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Yolculardan biri otobüste yaşanan dehşet anlarını kaydetti. Videoda gençlerin birbirlerine bağırdıkları duyuluyor. Bir başka yolcu ise alt katta olmalarına rağmen sesleri duyduğunu açıkladı. Kavga süresinde hareketsiz durduğunu ifade eden yolcu ölümcül bir kavga olmamasını umduğunu açıkladı.

SON DAKİKA: Otobüsteki kılıçlı komando bıçaklı dehşet kamerada!

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Londra'da otobüste dehşet anları: Komando bıçaklı kılıçlı kavga...
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