Londra’da sosyal medya alarmı

İngıltere'nın başkenti Londra'daki sosyal medya paniği sürüyor. Özellikle Tiktok üzerinden paylaşılan görüntülerde Londra'nın ünlü bölgesi Oxford Street'te ABD'dekilere benzer yağmalama çağrıları yapılıyor. Gençlerin, caddedeki lüks mağazaları yağmalama endişesi nedeniyle güvenlik birimleri bölgedeki önlemlerini artırdı. İngiliz Telegraph gazetesi ise bölgedeki lüks mağazaların yöneticileriyle görüştü. Bir yönetici, "Oxford Street ölüyor. Caddede suç oranları arttı. İnsanlar dükkânlara bile giremiyor. Polis kesinlikle bir şeyler yapmalı" dedi.