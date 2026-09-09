Londra’da Turkuvaz Medya’ya ‘Uluslararası İnsani Barış Ödülü’

Londra’da Turkuvaz Medya’ya ‘Uluslararası İnsani Barış Ödülü’
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Uluslararası Barış Liderleri Enstitüsü (Institute of International Peace Leaders- IIPL) ve LOB'IN International tarafından düzenlenen "Barış, İnsanlık ve Küresel Dayanışma Yolunda Birliktelik" toplantısı Londra'da gerçekleştirildi. Organizasyona Türkiye, Katar, BAE, Pakistan, Liberya, Nijerya, Fransa, Ürdün ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 20'den fazla ülkeden bakan, vekil, diplomat ve kanaat önderleri katıldı. Dünya genelinde barış, diplomasi, insanlık ve sürdürülebilirlik konularının ele alındığı prestijli zirve kapsamında Turkuvaz Medya İngiltere Temsilcisi Alpaslan Düven'e "Uluslararası İnsani Barış Ödülü" takdim edildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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