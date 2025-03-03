Londra’da Zelenski’ye destek zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski arasında Washington'da yaşanan sert tartışmanın yankıları sürerken, Avrupalı liderler dün Londra'da Ukrayna gündemiyle bir araya geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın tarihi Lancaster House yerleşkesinde düzenlenen, ana gündem maddesi Ukrayna'da kalıcı barış ile Avrupa güvenliği olan zirveye Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya'dan devlet liderleri ve bakanlar katıldı. Katılımcılar arasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa dışından Kanada Başbakanı Justin Trudeau yer alırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iştirak etti.

Avrupa'nın Ukrayna'ya desteği ve bu ülkeye sağlanacak güvenlik garantilerinde üsteleneceği rolün masaya yatırıldığı toplantıda, gelecekteki Rus saldırılarına karşı caydırıcı olacak önlemleri de ele aldı..

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, zirve öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile ikili görüşme yaptı. Görüşmede iki ülke arasında bir kredi anlaşmasına imza atıldı.

BAŞLATAN BEDELİNİ ÖDER

Zelenski, görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında, bu anlaşma kapsamındaki kaynağın Ukrayna'da silah üretimine yönlendirileceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Bu kredi, Ukrayna'nın savunma yeteneklerini artıracak ve dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirler kullanılarak geri ödenecek. Gerçek adalet budur. Savaşı başlatan, bedelini ödemelidir."

Starmer ise Fransa ve 1-2 ülkeyle birlikte savaşı bitirecek bir plan üzerinde çalışmak için Ukrayna'yla anlaştıklarını, bunun daha sonra ABD ile de görüşüleceğini ifade etti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanması konusunda, "Batı'nın bölünmesi riskini önlememizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. ABD ile Avrupa liderleri arasında bir zirve teklif ettim. Eğer ayrışırsak bu, bizi daha zayıf hale getirecektir" ifadelerini kullandı.

FİDAN: BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Ukrayna'daki muhtemel barış anlaşmasının, ateşkesin ve bunun nasıl mümkün olabileceğinin toplantıda tartışıldığını kaydeden Fidan, bu konuda farklı fikirlerin olduğunu söyledi. Hem Ukrayna'daki olası barış anlaşmasında hem de Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden inşasında Türkiye'nin katkısının önemli olduğunu vurgulayan Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bunun hayata geçmesi için büyük bir vizyonu olduğunu kaydetti. Fidan, "ABD'yi ziyaret eden Avrupalı liderlerin tekrar bir araya gelip, neleri nasıl yapabileceklerine ilişkin tartışmalar var. Amerika'daki son ortaya konulan politikanın Avrupalı liderlerde, özellikle Ukrayna dosyasında, genel olarak da Avrupa güvenliği konusunda birtakım soru işaretleri oluşturduğu artık malum. Bu açıktan tartışılıyor" ifadesini kullandı. Ukrayna'da hemen ateşkes ve ardından kalıcı barış anlaşması umduğunu belirten Fidan, "Bunu mümkün kılacak unsurlar nelerdir? O konuda farklı fikirler var. Ama bizim önceliğimiz, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi barışın kaybedeni olmaz. Onun için önceden çalışmalıyız" diye konuştu.