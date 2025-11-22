Los Angeles limanında panik! Dev konteyner gemisinde elektrik yangını

Tehlikeli maddeler taşıyan 336 metrelik "One Henry Hudson" adlı konteyner gemisinin orta güvertesinde yangının ardından patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte gemide elektriklerin kesildiği ve bölgeye 120'den fazla itfaiyecinin sevk edildiği ifade edildi.

23 MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ

Los Angeles İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada, 23 mürettebat üyesinin tahliye edildiği, yaralanan olmadığı belirtildi. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, gemide elektrik yangını çıktığını belirtirken, söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Merkezi Singapur'da bulunan nakliye şirketi One Ocean Express tarafından işleten gemi, en son Japonya'da bulunmuş, Kobe, Nagoya ve Tokyo'ya uğramıştı.