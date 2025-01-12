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Haberler Dünya Haberleri Los Angeles polisinden kritik uyarı: İtfaiyeci kılığında yapılanlar pes dedirtti
Giriş Tarihi: 12.1.2025 12:59

Los Angeles polisinden kritik uyarı: İtfaiyeci kılığında yapılanlar pes dedirtti

ABD’de yangın felaketi sürerken, Los Angeles polisi tahliye bölgelerinde artan yağma olaylarına ilişkin uyarıda bulundu. Bazı kişiler itfaiyeci kılığında evlere girip çıkarken yakalandı.

DHA
Los Angeles polisinden kritik uyarı: İtfaiyeci kılığında yapılanlar pes dedirtti

ABD'nin Los Angeles şehrinde başlayan yangınlar etkisini sürdürürken yağma suçundaki artış nedeniyle polis uyarıda bulundu. Bölgede yağma olaylarına karşı düzenlenen operasyonlarda son iki günde 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Los Angeles Polis Departmanı'ndan (LAPD) Mike Lorenz, operasyonların ardından açıklama yaptı. Lorenz yağma suçundaki artışın altını çizerek, itfaiyeci kılığında evlere girip çıkan iki kişinin yakalandığını duyurdu.

Lorenz ayrıca tahliye edilen bölgelerdeki bazı ev sahiplerinin, çoğu yanmış olsa da evlerini korumak için özel güvenlik tuttuklarını kaydetti.

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Los Angeles polisinden kritik uyarı: İtfaiyeci kılığında yapılanlar pes dedirtti
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