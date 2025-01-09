Los Angeles yanıyor ABD çaresiz

ABD alevlere teslim oldu. California eyaletinde yer alan Los Angeles'ın lüks mahallelerinden birinde 7 Ocak'ta çıkan orman yangını 5 ayrı bölgede devam ediyor. Şimdiye kadar 5 kişi öldü. Ekipler "Çaresiz kalıyoruz. Yangın kontrol altına alınamıyor" açıklamaları yapıyor. İtfaiye yetkilileri, kapasitelerinin sınırına ulaştıklarını duyurdu. Los Angeles'ta yetkililer tüm kentin tehdit altında olduğu uyarısını yaptı. 140 binden fazla kişi alevlerden dolayı evlerinden tahliye edildi. Yangınlar nedeniyle onlarca okul kapandı, on binlerce konuta elektrik verilemiyor.

SABOTAJ YOK

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetimini hedef aldı. Trump, yangın musluklarında su olmadoğını, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'nun kasasında para bulunmadığını söyledi. Uzmanlara göre yangının arkasında sabotaj ihtimali yok. Yangın Santa Ana rüzgârları olarak adlandırılan, mevsimsel, kuru ve şiddetli rüzgârın etkisiyle hızla büyüdü. Hızı saatte 160 kilometre olan rüzgâr çok şiddetli olduğu için alevler yayılıyor ve bölgede uzun süredir kuraklık hâkim. 2 binden fazla ev ya tamamen yandı ya da büyük hasar gördü. Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül oldu.

KAYIP 57 MİLYAR DOLAR

Tarihi yangının yarattığı yıkımın genişliği, birkaç gün içinde netleşecek. Görgü tanıkları "Tam bir yıkım yaşıyoruz" sözleriyle felaketi özetledi. Eyalette gün içi hava sıcaklıkları 20 derece civarında seyrediyor. Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, California'daki orman yangınlarının ekonomik maliyetine ilişkin öncü tahminlerini paylaştı. Orman yangınlarından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kaybın 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olması bekleniyor. İtfaiyeciler buldozerlerle terk edilen arabaları yoldan çekerek geçmeye çalışıyor.

ÜNLÜLERİN EVLERİ YANDI

Adam Brody, Paris Hilton ve Billy Crystal gibi ünlülerin de evi yandı. Hilton, ailesiyle beraber çok fazla hatırasının olduğu evinin yandığını izlemenin zor olduğunu söyledi. Alevler nedeniyle dünyaca ünlü Hollywood'a tahliye emri verildi. Oscar adaylıklarının açıklanması da orman yangınları nedeniyle ertelendi. Mandy Moore, James Woods, Mark Hamill ve Jamie Lee Curtis evini terk eden oyuncular arasında. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Los Angeles'taki konutu da yangının tehdit ettiği evler arasında. Tahliye emri verilen bölgelerde konutu olduğu bildirilen diğer isimler arasında Tom Hanks, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, basketbol yıldızı Kawhi Leonard ve var.





GAZZELİLER İÇİN 'HEPSİNİ ÖLDÜRÜN' DEMİŞTİ EVİ YANINCA AĞLAMAYA BAŞLADI

Gazzeliler için 'Ateşkes yok' diyen James Woods da evi yanan ünlüler arasında yer aldı. Woods geçtiğimiz aylarda Gazzeliler için "Ateşkes yok, taviz yok, affetmek yok. Hepsini öldürün" demişti. Yangın sonrası gözyaşlarıyla 'Bir gün havuzda yüzüyorsun, ertesi gün hiçbir şeyin yok' diyen Woods, sosyal medyada yoğun bir şekilde eleştirildi.