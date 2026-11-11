Los Angeles’ta araç dehşeti: Kalabalığın arasına daldı! 3 ölü

ABD'nin Los Angeles kentinin North Hollywood semtinde metro girişi yakınında bir araç sokak satıcıları ve yayaların bulunduğu kalabalığın arasına daldı.

Los Angeles Polis Departmanının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde SUV tipi bir aracın, North Hollywood semtindeki metro istasyonu yakınındaki kalabalığa daldığı bildirildi.

Açıklamada, en az 6 yayaya çarpan aracın sürücüsünün de hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu belirtildi.

Los Angeles İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada da ilk belirlemelere göre 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.