Los Angeles’taki Chevron rafinerisinde patlama: Yangın çıktı
Los Angeles’ın El Segundo kentinde bulunan Chevron rafinerisinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından rafineride yangın çıktığı bildirildi.
Los Angeles İtfaiye Departmanı ekiplerinin patlama ihbarı üzerine olay yerine sevk edildiği ifade edildi.
Yetkililer, yangının hava kalitesini olumsuz etkileyebileceğini belirterek, bölgede yaşayan vatandaşların evlerinden çıkmamalarını tavsiye etti.
HELİKOPTERLE MÜDAHALE ZORLAŞTI, ANCAK UÇUŞLAR ETKİLENMEDİ
Gökyüzünü kaplayan yoğun duman bulutları nedeniyle helikopterle yangına müdahale etmenin güçleştiği ancak yangının Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndaki (LAX) uçuşları etkilemediği belirtildi.