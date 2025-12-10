Los Angeles’taki Ulusal Muhafızlar çekilecek

Breyer, kararın uygulanmasını pazartesi gününe kadar ertelerken, Trump yönetiminin, bu karara itiraz etmesi bekleniyor.

4 BİN ULUSAL MUHAFIZ GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Trump, haziran ayında Vali Newsom'un karşı çıkmasına rağmen, hükümetin düzensiz göçmenlere yönelik baskınlarına karşı yapılan protestolarla başa çıkma gerekçesiyle Los Angeles'a yaklaşık 4 bin Ulusal Muhafız askeri göndermişti.

Eyalet yönetimi, Los Angeles'a asker konuşlandırmanın yasa dışı olduğunu ve kentteki koşulları daha da kötüleştirdiği gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu.

Los Angeles'ta hala yaklaşık 100 Ulusal Muhafız askeri bulunuyor.