Louvre Müzesi’nde şok eden soygun

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi, dün sabah şok eden bir soyguna sahne oldu. Fransız basını hırsızların müzeye girerek Napolyon koleksiyonuna ait 9 parça tarihi eser niteliğindeki mücevherin çalındığı kaydetti.

Soygunla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 3 ya da 4 hırsızın müzede kraliyet mücevherlerinin sergilendiği bölümden "paha biçilemez" değerde mücevherler çaldığını ve soygunun sadece 7 dakika sürdüğünü söyledi. Fransız polisinin olay ile ilgili çalışmaları sürüyor.