Louvre Müzesi’nde şok eden soygun

Louvre Müzesi’nde şok eden soygun

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi, dün sabah şok eden bir soyguna sahne oldu. Fransız basını hırsızların müzeye girerek Napolyon koleksiyonuna ait 9 parça tarihi eser niteliğindeki mücevherin çalındığı kaydetti.

Soygunla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 3 ya da 4 hırsızın müzede kraliyet mücevherlerinin sergilendiği bölümden "paha biçilemez" değerde mücevherler çaldığını ve soygunun sadece 7 dakika sürdüğünü söyledi. Fransız polisinin olay ile ilgili çalışmaları sürüyor.