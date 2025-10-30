Louvre Müzesi’ndeki 88 milyon avroluk soygunda iki tutuklama!

Paris Savcılığının açıklamasına göre, geçen hafta gözaltına alınan iki zanlı hakkında "organize hırsızlık" ve "suç işleme amacıyla örgüt kurmak" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Paris Savcısı Laure Beccuau, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, 5 yeni şüphelinin de Paris çevresinde ve Seine-Saint-Denis bölgesinde gözaltına alındığını bildirdi. Yapılan aramalara rağmen çalınan takıların izine henüz rastlanılmadığı ifade edildi.

BİR ŞÜPHELİYİ ELE VEREN DNA İZİ

Savcı Beccuau, gözaltına alınan şüphelilerden birinin DNA örneklerinin Louvre soygunuyla eşleştiğini açıkladı. Beccuau, bu kişinin olay günü müzeye giren şüpheli 4 hırsızdan biri olduğunu belirtti.

7 DAKİKALIK SOYGUNDA PAHA BİÇİLEMEZ MÜCEVHERLER ÇALINDI

Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne, 19 Ekim sabahı soygun yapılmıştı.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, soygun nedeniyle 22 Ekim'de Senato Kültür Komisyonunda ifade vermişti. Soygundaki "sorumluluğunu kabul ettiğini" belirten Des Cars, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nde sergilenen birtakım mücevherler, ulusal merkez bankası Fransa Bankasına taşınmıştı.

Louvre Müzesi'nden tarihi eserlerin çalındığı soygunla bağlantılı 2 şüpheli, 25 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

Paris Savcısı Laure Beccuau, dün düzenlediği basın toplantısında, bu 2 kişinin, gözaltı sırasında müzedeki soygun olayına katıldıklarını kısmen itiraf ettikleri belirtmişti.

Müzeden çalınan eserlerin maddi değerinin 88 milyon avro olduğu değerlendiriliyor.