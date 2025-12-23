Haberler

Louvre Müzesi’ne demir parmaklık önlemi

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nde 19 Ekim tarihinde gerçekleşen soygunun ardından artırılan güvenlik önlemleri kapsamında, hırsızların Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi bölümüne girerken kullandığı balkona demir parmaklıklar yerleştirildi.

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 22:22

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi yönetimi, 19 Ocak tarihinde yaşanan mücevher soygununun ardından tarihi müzedeki güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor. Yetkililerin çalışmaları kapsamında hırsızların Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girerken kullandığı balkona demir parmaklıklar yerleştirildi. Parmaklıkların bir vinç aracılığıyla taşındığı anların görüntüleri Louvre Müzesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

Müze tarafından yayımlanan açıklamada, "Louvre 19 Ekim'deki soygunun ardından ders çıkarıyor ve güvenlik mimarisini güçlendirerek yeniden şekillendirmeyi sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, artırılan güvenlik önlemleri kapsamında 19 Aralık itibariyle bölgede polis ekiplerine ait gelişmiş bir mobil birimin konuşlandırıldığı ve önümüzdeki yıl müze etrafına 100 güvenlik kamerasının daha yerleştirileceği aktarıldı.