Haberler

Dünya Haberleri

Louvre Müzesi'nin ardından Fransa'da bir müzede daha soygun: 4,5 milyon euroluk vurgun!

Louvre Müzesi'nin ardından Fransa'da bir müzede daha soygun: 4,5 milyon euroluk vurgun!

Fransa'nın başkenti Paris’te bulunan Louvre Müzesi’nde düzenlenen soygunun ardından hırsızların hedefi bu kez Bas-Rhin bölgesindeki Lalique Müzesi oldu. Müzeden 4,5 milyon eurodan fazla değere sahip 27 mücevher çalındığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 21:35 Son Güncelleme: 06 Temmuz 2026 21:42

Fransa'da bir müze daha soyguncuların hedefi oldu. Fransa'nın Bas-Rhin bölgesindeki Lalique Müzesi dün sabaha karşı maskeli 3 hırsız tarafından soyuldu. Ünlü cam ustası ve mücevher tasarımcısı Rene Lalique'in eserlerine ev sahipliği yapan müzeye giren hırsızlar, ana sergi salonunda kuyumculuk bölümündeki vitrinleri kırarak, 4,5 milyon eurodan fazla değere sahip 27 mücevheri çaldı. Soygun, ülkede müze güvenliği ve kültürel mirasın korunmasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Saverne Savcılığı, şüphelilerin yerel saatle 05.25 sıralarında önce müzenin acil çıkış kapısını, ardından bir yangın kapısını zorlayarak içeri girdiğini belirterek, doğrudan mücevherlerin sergilendiği bölüme yöneldiğini aktardı. Savcılık, hırsızların balyoz ve çekiçlerle altı vitrini kırdığını ve kısa süre içinde 27 parçayı alarak olay yerinden kaçtığının ifade etti. Soygunun kısa sürede gerçekleştirildiği belirtilirken, hırsızların müzede rastgele hareket etmemesi ve doğrudan değerli parçaların bulunduğu bölüme yönelmesi, olayın önceden planlandığı ihtimalini güçlendirdi.

Soygun sırasında müzedeki alarm sisteminin devreye girdiği ancak müdahale sürecinde yaşanan gecikmenin soru işaretlerine yol açtığı belirtildi. Alarmın çalışmasına rağmen güvenlik güçlerine ilk ihbarın sabah saatlerinde müzeye gelen bir temizlik görevlisi tarafından yapıldığı bildirildi.

Lalique Müzesi Başkan Yardımcısı Christian Dorschner, güvenlik şirketine tepki göstererek, "Biraz öfkeliyim. Güvenlik şirketi hemen müdahale etmedi, güvenlik güçlerini aramadı" dedi. Alarm zincirinde yaşanan aksaklığın aydınlatılması gerektiğini söyleyen Dorschner, hırsızların ilk olarak mücevher bölümünü hedef almasına da dikkat çekerek, şüphelilerin müzenin iç düzeni hakkında bilgi sahibi olabileceğini ifade etti.



"KABUL EDİLEMEZ BİR SALDIRI..." Soygunun ardından tepkiler yalnızca güvenlik zafiyeti ve maddi zarar üzerinden değil, çalınan parçaların kültürel değeri üzerinden de yükseldi. Grand Est Bölge Başkanı Franck Leroy, olayı "mirasa yönelik kabul edilemez bir saldırı" olarak nitelendirdi. Leroy, çalınan eserlerin ötesinde, bölgenin tarihini, ustalığını ve kültürünü temsil eden simge bir mekanın hedef alındığını belirterek, müze yönetimine ve çalışanlara destek mesajı verdi.