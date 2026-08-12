Lübnan Başbakanı Selam’dan İsrail tepkisi: Haklarımız pazarlık konusu yapılamaz

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mansuri, Doğu Zavtar ve Kefr Tebnit başta olmak üzere birçok belde ve köylerde gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

İsrail saldırılarında evlerin, yerleşim bölgelerinin, altyapının, kamu binalarının ve ibadethanelerin sistematik şekilde tahrip edildiğine dikkati çeken Selam, bu saldırılar ve bölgedeki yıkımlarla "uluslararası hukukun ve uluslararası insan haklarının ağır şekilde ihlal edildiğini" vurguladı.