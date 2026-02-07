Lübnan Başbakanı Selam’dan İsrail’e sert tepki! ’Saldırılar egemenliğimizi hedef alıyor’

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail saldırılarının Lübnan'ın egemenliğini ve sivillerin güven içinde yaşama hakkını hedef aldığını ifade etti.

Başbakan Selam, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti. Bu saldırıların sivillerin güven içinde yaşama hakkını açıkça tehdit ettiğini dile getirdi.

"EGEMENLİĞİMİZ HEDEF ALINIYOR"

Selam, İsrail'in devam eden saldırılarının Lübnan'ın egemenliğine yönelik açık bir ihlal olduğunu belirterek, "İsrail'in devam eden saldırıları, ülkemizin egemenliğini hedef almaktadır." ifadelerini kullandı.

YENİDEN İMAR İÇİN ULUSLARARASI DESTEK

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen sivillere destek sözü veren Selam, Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve bazı Avrupa ülkelerinden sağlanan finansmanla yıkıma uğrayan bölgelerin yeniden inşası için projelerin başlatıldığını açıkladı.

İsrail'in Ekim 2023'ten sonra Lübnan'ın güneyine başlattığı saldırılar nedeniyle binlerce kişi yerinden edilmişti.

İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İŞGALİ SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.