Lübnan Cumhurbaşkanı Arap ve uluslararası çevrelere ülkesine yatırım çağrısında bulundu

Cumhurbaşkanı Avn, ülkenin fiilen bir reform sürecine girdiğini belirterek şeffaflık ve hesap verebilirliği artıran temel yasaların onaylandığını söyledi. Avn, "Devlet kurumlarını sağlam temeller üzerinde yeniden inşa etmek için ciddi adımlar attık." ifadelerini kullandı.

LÜBNAN EKONOMİSİ İÇİN GENİŞ KAPSAMLI YATIRIM AÇILIMI

Avn, Lübnan'ın ekonomiyi canlandırma ve istikrarı güçlendirme hedefi doğrultusunda Arap ve uluslararası çevrelerin yatırımlarına tamamen açık olduğunu belirtti.

Çeşitli sektörlerden yatırımcı ve girişimcilerin katıldığı, iki gün sürecek "Beyrut 1" etkinliği, Lübnan'ın geleceğine yönelik kalkınma sürecine katkı sağlamayı amaçlıyor.