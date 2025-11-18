Lübnan Cumhurbaşkanı Arap ve uluslararası çevrelere ülkesine yatırım çağrısında bulundu
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin ekonomik toparlanma sürecine güçlü bir ivme kazandırmak için ekonominin yeniden canlandırılması ve istikrarın güçlendirilmesini hedefleyen hükümet vizyonu doğrultusunda Arap dünyası ve uluslararası yatırımcılara çağrıda bulundu. Beyrut’ta düzenlenen “Beyrut 1” konferansının açılışında konuşan Avn, Lübnan’ın bölgedeki ekonomik ve kültürel rolünü yeniden kazanmak zorunda olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Avn, ülkenin fiilen bir reform sürecine girdiğini belirterek şeffaflık ve hesap verebilirliği artıran temel yasaların onaylandığını söyledi. Avn, "Devlet kurumlarını sağlam temeller üzerinde yeniden inşa etmek için ciddi adımlar attık." ifadelerini kullandı.
LÜBNAN EKONOMİSİ İÇİN GENİŞ KAPSAMLI YATIRIM AÇILIMI
Avn, Lübnan'ın ekonomiyi canlandırma ve istikrarı güçlendirme hedefi doğrultusunda Arap ve uluslararası çevrelerin yatırımlarına tamamen açık olduğunu belirtti.
Çeşitli sektörlerden yatırımcı ve girişimcilerin katıldığı, iki gün sürecek "Beyrut 1" etkinliği, Lübnan'ın geleceğine yönelik kalkınma sürecine katkı sağlamayı amaçlıyor.