Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail ile varılan şartlı ateşkes son fırsat

Lübnan basınındaki haberlere göre, gazetecilere açıklamalarda bulunan Avn, Lübnan heyeti başkanı eski Büyükelçi ve Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Simon Karam'ın, İsrail'in uzlaşmaz tavrı olarak tanımladığı durum nedeniyle bir noktada müzakerelere katılımı askıya aldığını ve bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun görüşmelerin yeniden başlaması için devreye girdiğini söyledi.

"HER İKİ TARAF KENDİ SORUMLULUKLARINA KATLANACAK"

İsrail ile varılan "şartlı" ateşkesin "son fırsat" olduğunu belirten Avn, aksi takdirde her iki tarafın da kendi sorumluluklarına katlanacağı uyarısında bulundu.

Avn, tüm tarafların onay vermesi ve gerekli garantilerin sunulmasının ardından ateşkesin 24 saat içinde uygulanmaya başlayabileceğini de sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Hizbullah ise söz konusu "şartlı" ateşkesi kabul edip etmediğine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör