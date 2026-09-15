Lübnan Cumhurbaşkanı Avn İsrail'in iddialarını reddetti: "Ordumuz görevlerini eksiksiz yerine getiriyor"
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini belirterek İsrail'in bu konudaki aksi yöndeki iddialarını reddetti.
Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, ülkeyi ziyaret eden Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen'i kabul etti.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, görüşmede, Lübnan ordusunun İsrail işgali altında bulunmayan köylerin yanı sıra güneydeki diğer bölgelerde konuşlanmasını güçlendirdiğini belirtti.
Ordunun "güvenliği sağlama, silahlı unsurların görünürlüğünü engelleme ve bölge halkının köylerine dönmesine yardımcı olma görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini" vurgulayan Avn, İsrail'in Lübnan ordusunun görevlerini yerine getirmediğine ilişkin iddialarının "kesinlikle gerçeği yansıtmadığını" ifade etti.
Lübnan askerlerinin sınırlı imkanlara rağmen ülkenin doğu ve kuzey sınırlarının kontrolü, terörle mücadele ve iç barışın korunması alanlarında da görev yaptığını aktaran Avn, dost ve kardeş ülkelere, özellikle Avrupa ülkelerine Lübnan ordusuna gerekli teçhizat ve ekipman desteği sağlamaları çağrısı yaptı.
Avn, bu konunun 17 Eylül'de Paris'te yapılması planlanan toplantıda ele alınacağını ve toplantının Fransa'nın ev sahipliği yapacağı Lübnan ordusu ile İç Güvenlik Güçlerine destek konulu uluslararası konferansa hazırlık niteliği taşıyacağını kaydetti.
"YENİDEN İMAR HALKIN GERİ DÖNÜŞÜ İÇİN TEMEL ÖNEMDE"
Lübnan'ın güneyindeki yeniden imar çalışmalarına da değinen Avn, bölge halkının köylerine dönebilmesi için yeniden imarın "temel önemde" olduğunu belirtti.
Lübnan'ın yeniden imarın yükünü tek başına taşıyamayacağını ifade eden Avn, Avrupa Birliği'ne bu sürece katkıda bulunma çağrısı yaptı.
Avn, İsrail saldırılarında hedef alınan köylerdeki yıkımın boyutunu bizzat gördüğünü belirterek saldırılarda çocuklar ve kadınların yanı sıra yardım, sivil savunma ve Lübnan Kızılhaçı çalışanları ile gazetecilerin hayatını kaybettiğini kaydetti.
Avn, Lübnanlı sivillerin "İsrail güçlerinin doğrudan hedefi olduğunu" ifade etti.