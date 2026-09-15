Lübnan Cumhurbaşkanı Avn İsrail'in iddialarını reddetti: "Ordumuz görevlerini eksiksiz yerine getiriyor"

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, ülkeyi ziyaret eden Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen'i kabul etti.

Ordunun "güvenliği sağlama, silahlı unsurların görünürlüğünü engelleme ve bölge halkının köylerine dönmesine yardımcı olma görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini" vurgulayan Avn, İsrail'in Lübnan ordusunun görevlerini yerine getirmediğine ilişkin iddialarının "kesinlikle gerçeği yansıtmadığını" ifade etti.

Lübnan askerlerinin sınırlı imkanlara rağmen ülkenin doğu ve kuzey sınırlarının kontrolü, terörle mücadele ve iç barışın korunması alanlarında da görev yaptığını aktaran Avn, dost ve kardeş ülkelere, özellikle Avrupa ülkelerine Lübnan ordusuna gerekli teçhizat ve ekipman desteği sağlamaları çağrısı yaptı.

Avn, bu konunun 17 Eylül'de Paris'te yapılması planlanan toplantıda ele alınacağını ve toplantının Fransa'nın ev sahipliği yapacağı Lübnan ordusu ile İç Güvenlik Güçlerine destek konulu uluslararası konferansa hazırlık niteliği taşıyacağını kaydetti.