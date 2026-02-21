Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: ‘İsrail’in saldırıları istikrarı hedef alan düşmanca bir eylem’

Avn, İsrail'in Sayda kenti ile Bekaa'daki bazı beldelere yönelik saldırılarının "diplomatik çabalar ve istikrarı" hedef aldığını belirtti.

"İSTİKRARI BALTALAYAN DÜŞMANCA BİR EYLEM"

Lübnan resmi ajansı NNA'da Cumhurbaşkanı Avn'ın İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarının, "Lübnan'ın kardeş ve dost ülkelerle, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yürüttüğü diplomatik girişimleri ve istikrarı tesis etme çabalarını boşa çıkarmayı amaçlayan açık bir düşmanca eylem" olduğunu belirtti.

Saldırıların Lübnan'ın egemenliğine yönelik yeni bir ihlal olduğunu ve uluslararası yükümlülüklerin açıkça çiğnendiğini vurgulayan Lübnan Cumhurbaşkanı, bunun aynı zamanda uluslararası toplumun iradesine de aykırı bir tutum anlamına geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, tarafların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına tüm hükümleriyle eksiksiz biçimde bağlı kalması gerektiğini hatırlattı.

Avn, bölgede istikrarı destekleyen ülkelere de çağrıda bulunarak saldırıların derhal sona erdirilmesi ve uluslararası kararların hayata geçirilmesi için sorumluluk almaları gerektiğini ifade etti.

10 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail savaş uçakları dün Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine bağlı Riyak beldesinde bir binayı hedef aldı. Saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı açıklandı.

Saldırıda tamamen yıkılan binanın, Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen bir finans kurumunun yakınında bulunduğu aktarılmıştı.

Aynı gün akşam saatlerinde İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kenti yakınlarındaki Ayn el-Hilve Filistin Mülteci Kampı'nı da hedef almış, saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.