Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Başkan Erdoğan övgüsü: "Bölgesel istikrara önem veriyor"
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Ankara'ya yaptığı resmi ziyarette Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirtti. Başkan Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda büyük bir açıklık sergilediğini ifade ederek bölgesel istikrara verdiği öneme vurgu yapan Avn, Türkiye'nin başta elektrik ve petrol olmak üzere enerji alanında Lübnan'a yardım etmeye hazır olduğunu dile getirdi.
Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Bakanlar Kurulu toplantısında, ABD ve Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerine ilişkin bilgi verdi.
"ZİYARETLER OLDUKÇA VERİMLİ GEÇTİ"
"ABD ve Türkiye ziyaretleri oldukça olumlu geçti" değerlendirmesinde bulunan Avn, Ankara'ya yaptığı resmi ziyarette Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirtti.
Türkiye'nin başta elektrik ve petrol olmak üzere enerji alanında Lübnan'a yardım etmeye hazır olduğunu dile getiren Avn, Lübnan'ın "Hicaz Demir Yolu" projesine dahil edilmesi konusunun da ele alındığını aktardı.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇALIŞMA SÖZÜ VERDİ"
Başkan Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda büyük bir açıklık sergilediğini ifade eden Avn, Erdoğan'ın bölgesel istikrara verdiği öneme dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına, ayrıca hiçbir ülkenin bir diğerinin iç işlerine karışmaması gerektiğine verdiği önemi bizzat müşahede ettim. Kendisinden, uluslararası temasları ve ilişkileri kanalıyla Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin uzatılmasına destek vermesini talep ettim, kendisi de bu konuda çalışma sözü verdi."