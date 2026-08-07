Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Başkan Erdoğan övgüsü: "Bölgesel istikrara önem veriyor"

"TRUMP BİRÇOK KAPIYI AÇTI"

Washington'a yaptığı ziyaret sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin de oldukça başarılı geçtiğini aktaran Avn, ABD Başkanı Trump'ın Lübnan'ın içinde bulunduğu durumu anlayışla karşıladığını ve birçok kapıyı açtığını dile getirdi.

Trump ile yapılan görüşmenin somut sonuçlarından birinin ABD hava yolu şirketlerinin Lübnan'a uçuş yasağının kaldırılması olduğunu belirten Avn, Washington'da Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın başkanlığında ekonomik getirileri olacak bir konferans düzenlenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Lübnan-İsrail müzakerelerine de değinen Avn, sınır hatları ve esir takası konularında olumlu ilerlemeler kaydedildiğini ve yakın zamanda somut adımların görülmesini umduklarını söyledi.