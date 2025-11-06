Lübnan Cumhurbaşkanı Avn’dan İsrail’in saldırılarına tepki: Tam teşekküllü bir suçtur

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail saldırılarının sivilleri ve uluslararası insancıl hukuku hedef aldığını kaydeden Avn, "Lübnan ne zaman barışçıl müzakere yoluna açık olduğunu ifade etse, İsrail saldırıları artırıyor ve her türlü müzakere çözümünü reddediyor." ifadelerini kullandı.

"TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR SUÇTUR"

"İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar tam teşekküllü bir suçtur." diyen Avn, ateşkesin yürürlüğe girmesinin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçtiğini ancak İsrail'in saldırılarına devam ettiğini vurguladı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamalarda, İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen 6 noktaya düzenlediği saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, gün içinde, Lübnan'ın güneyindeki Tora, Et-Taybe, Tayr Debba, Aita Cebel, Zevtar eş-Şarkiyye ve Kefer Dunin beldelerine hava saldırıları düzenlemişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.