Lübnan füzeleri fırlattı: İsrail’in kuzeyinde 15 noktada yangın çıktı

İsrail itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan İsrail işgali altındaki Golan Tepelerine yönelik füze atışları ve füzeleri engellemek için yapılan müdahalelerde düşen şarapneller nedeniyle 15 ayrı noktada yangın çıktı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son bir saatte Lübnan'dan kuzey bölgelerine 40 füze atıldığı, "bunların birçoğunun engellendiği, diğerlerinin de yangına yol açtığı ve 2 kişinin hafif yaralandığı" duyuruldu.

Haaretz gazetesine göre İsrail'in Kuzey Bölgesi İtfaiye Şefi Yair Kiyam, Hizbullah'ın fırlatmış olduğu füzelerin bölgedeki stratejik tesisler için tehlike oluşturduğunu söylemişti.