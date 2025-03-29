Lübnan halkı Ramazan Bayramı’nı buruk karşıladı: İsrail saldırıları aralıksız sürüyor

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesle son bulan saldırılar, 4 bin 110 kişinin ölmesine ve 16 bin 901 kişinin yaralanmasına yol açtığı gibi bir milyonu aşkın kişinin de yerinden edilmesine neden oldu. İsrail ordusu havadan ve karadan düzenlediği saldırılarla Lübnanlıları evsiz bırakırken ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılardan dolayı yerinden edilen çok sayıda kişi bölgelerine dönemiyor.

Ateşkesin devreye girdiği 27 Kasım'dan beri düzenlenen saldırılarda en az 100'den fazla kişi öldü, 350'yi aşkın kişi yaralandı. Bölge sakinleri, hem güvenlik hem ekonomik açıdan zor günler geçirdiklerini dile getirerek bu yıl bayram sevinci yaşayamadıklarını belirtti. İsrail ordusunun ateşkese rağmen güneyde sınıra yakın bölgelerde saldırılarını sürdürdüğünü aktaran bölge sakinleri, İsrail'in devam eden saldırı tehditleri altında bayramı da kutlayamadıklarını ifade etti.

"BAYRAM HAZIRLIKLARI YOK"

İsrail sınırı yakınlarında yer alan güneydeki Şaba beldesinde fırın işleten Galam İsa, "Bayram hazırlıkları yok, çünkü insanlar güvenlik durumu nedeniyle evlerine dönmeye korkuyor." dedi. Bölgede yaşayanların da maddi imkanlarının olmadığını dile getiren İsa, "Başkent Beyrut'a göç eden sınır bölgesi sakinlerinin çoğu bayramda gelmeyecek. Çünkü İsrail, belli aralıklarla saldırılar düzenliyor." ifadelerini kullandı. Fırınını az sayıdaki bölge sakinlerinin taleplerini karşılamak için açık tuttuğunu söyleyen İsa, "Elimde kalabileceği korkusuyla sipariş olmadan ürün çıkarmıyorum." diye konuştu. Lübnanlı ev hanımı Hayam Dakur da İsrail'in saldırıları nedeniyle bayramı buruk karşıladıklarını ifade etti.

Dakur, sözlerine şöyle devam etti: "Burada bayram hazırlığı yapan kimse yok. İnsanlar çok üzgün ve evlerinin tadilatıyla meşguller. Belde sakinlerinden şehit düşen çok sayıda kişi var, bu nedenle de bayramı kutlayamıyoruz."

Bölgede lokanta işleten 50 yaşındaki Mecdi Avvad da her anlamda çok büyük bir kriz yaşadıklarını dile getirdi. Hayır kuruluşlarının destekleriyle düzenledikleri etkinliklerle ramazan ayında Lübnanlıların acılarını hafifletmeye çalıştıklarını söyleyen Avvad, "Bayramda çocukların ve herkesin yüzünde tebessüm görmeyi temenni ediyorum. Özellikle savaşın acılarını yaşayan Şaba beldesi sakinlerinin bayram sevinci yaşamalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Güneydeki Hasbaya beldesinde seyyar satıcı 70 yaşındaki Hüseyin Fayid ise alım gücündeki düşüşten dolayı satış yapamadığını belirtti. İsrail saldırılarında evleri yıkılanların henüz istikrarlı bir hayata sahip olamadıklarını aktaran Fayid, savaşın devam ettiği bir yıl boyunca çarşının kapalı olduğunu kaydetti.