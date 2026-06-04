Lübnan ile İsrail arasında ‘şartlı ateşkes’: İşte anlaşmanın detayları

ABD’nin duyurduğu “şartlı” ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan’ın güneyindeki işgal ve askeri operasyonların devam edeceğini açıkladı. Ateşkes duyurusunun ardından İsrail’in İHA saldırıları düzenlediği bildirildi.

Lübnan ile İsrail arasında ‘şartlı ateşkes’: İşte anlaşmanın detayları
AA

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin yürüttüğü müzakereler sonucunda İsrail ve Lübnan'ın kapsamlı ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı belirtilerek, "Ateşkes, Hizbullah'ın saldırıları tamamen durdurmasına ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesine bağlıdır." denildi.

Tarafların ayrıca, ABD'nin yönlendirmesiyle, Lübnan ordusunun belirli bölgelerde tek yetkili güç olarak kontrolü devralacağı "pilot bölgelerin" hızla oluşturulması konusunda anlaştığı kaydedildi.

Bu adımların kapsamlı bir barış ve güvenlik anlaşmasına zemin hazırlayacağı belirtilen açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki ilişkinin yalnızca iki ülkenin egemen hükümetleri tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, tarafların kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla 22 Haziran haftasında siyasi ve güvenlik müzakerelerine yeniden başlamayı kabul ettiği ve ABD'nin de geçiş sürecinde taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırmayı sürdüreceği kaydedildi.

Hizbullah'tan anlaşmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Lübnan ile İsrail arasında ‘şartlı ateşkes’: İşte anlaşmanın detayları

ATEŞKESE RAĞMEN İŞGALİN SÜRECEĞİNİ AÇIKLADI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD'de gerçekleştirilen 4'üncü tur müzakereler sonrası duyurulan şartlı kapsamlı ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki işgal ve saldırılarının süreceğini açıkladı.

Savunma Bakanı Katz, duyurulan ateşkes metninin Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesinin yanı sıra İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgalinin sürdürmesini ve "hareket özgürlüğünü" kapsadığını iddia etti.

Washington arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin Lübnan'ın güneyinde yürüttükleri işgal ve saldırıların bir sonucu olduğunu ileri süren Katz, "Bu gerçeklik, Lübnan devleti ile bir barış anlaşmasına yol açabilir." ifadesini kullandı.

Lübnan ile İsrail arasında ‘şartlı ateşkes’: İşte anlaşmanın detayları

İSRAİL'İN İHA SALDIRISINDA 3 KİŞİ YARALANDI

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre duyurulan kapsamlı ateşkese rağmen İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Nebatiye kentine bağlı Zefta beldesi ile Numeyriye beldesi arasındaki yolda seyir halinde bir aracı hedef aldı. Saldırıda 3 kişi yaralandı.

Ayrıca Kefer Rumman-Habbuş yolu üzerindeki Nejde Kavşağına da İHA saldırısı düzenlendi.

Kefer Tebnit beldesindeki kavşak da İsrail İHA'sının hedefi oldu.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail'e ait bir İHA başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Lübnan ile İsrail arasında ‘şartlı ateşkes’: İşte anlaşmanın detayları

AŞIR SAĞCI SİYONİST BAKAN: ATEŞKES BÜYÜK BİR HATA

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyindeki bölgeyi terk etmediğini ve "Lübnan ordusunun Hizbullah unsurlarını söz konusu bölgeden çıkarmaya gücünün olmadığını" savundu.

"Lübnan'ın, Hizbullah'ın ortağı olduğunu" ileri süren Ben Gvir, "(Ateşkesle) Pratikte Hizbullah sadece daha da güçlenecek ve İsrail onu yenmek yerine varlığını kabullenmiş oluyor." iddiasında bulundu.

Ben Gvir, "ABD Başkanı'na bile 'hayır' demeniz gereken anlar vardır. Bunu yapmadığımızda, Hizbullah ile bir sonraki karşılaşmamızda o daha güçlü ve daha tehlikeli olacak." yorumunu yaptı.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile varılan ateşkesi kınayarak bunun "büyük bir hata" olduğunu savunan İsrailli aşırı sağcı Bakan, ateşkes konusunda kabine toplantısı yapılması ve oylamaya gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#YİSRAEL KATZ #HİZBULLAH #İSRAİL #LÜBNAN #ABD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!