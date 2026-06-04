Lübnan ile İsrail arasında ‘şartlı ateşkes’: İşte anlaşmanın detayları

AŞIR SAĞCI SİYONİST BAKAN: ATEŞKES BÜYÜK BİR HATA

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyindeki bölgeyi terk etmediğini ve "Lübnan ordusunun Hizbullah unsurlarını söz konusu bölgeden çıkarmaya gücünün olmadığını" savundu.

"Lübnan'ın, Hizbullah'ın ortağı olduğunu" ileri süren Ben Gvir, "(Ateşkesle) Pratikte Hizbullah sadece daha da güçlenecek ve İsrail onu yenmek yerine varlığını kabullenmiş oluyor." iddiasında bulundu.

Ben Gvir, "ABD Başkanı'na bile 'hayır' demeniz gereken anlar vardır. Bunu yapmadığımızda, Hizbullah ile bir sonraki karşılaşmamızda o daha güçlü ve daha tehlikeli olacak." yorumunu yaptı.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile varılan ateşkesi kınayarak bunun "büyük bir hata" olduğunu savunan İsrailli aşırı sağcı Bakan, ateşkes konusunda kabine toplantısı yapılması ve oylamaya gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör