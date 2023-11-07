Lübnan-İsrail sınırında hareketlilik! Karşılıklı saldırılar gerçekleşti

Hizbullah, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri ve civarına en az 8 roket fırlatırken, roketlerin bazısı İsrail hava savunma sistemi tarafından havada vuruldu.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın saldırısına ağır topçu atışlarıyla karşılık vermeye başladı.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırında bulunan Mercayun ilçesinin Ahmediye beldesinde bir saldırı medyana geldi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından atılan 20 roket nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, İsrail güçlerinin roketlerin atıldığı yerlere topçu atışı düzenlediği kaydedildi.