Lübnan, Mecdel Şems’teki saldırı için uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, İsrail'in işgali altındaki Dürzi Mecdel Şems kentine yönelik ölümcül saldırının failinin ortaya çıkarılması için uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Buhabib'in İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems kentinde dün gerçekleşen saldırı ve İsrail'in misilleme tehditlerine ilişkin çeşitli medya organlarına verdiği demeçler, Lübnan resmi haber ajansı tarafından paylaşıldı.

Lübnan hükümetinin dünyanın neresinde olursa olsun, Gazze Şeridi, Lübnan ve İsrail'de sivilleri hedef alan her türlü saldırıyı kınadığını hatırlatan Buhabib, sınır hattında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda Hizbullah'ın sivillere ait yerleri değil sadece askeri hedefleri vurduğunu söyledi.

Buhabib, Mecdel Şems saldırısının nasıl gerçekleştirildiği ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) gözetiminde üçlü komisyon oluşturulması veya uluslararası bir kurum tarafından soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanı, Dürzi kenti Mecdel Şems'teki saldırının başka bir örgüt ya da İsrail veya Hizbullah'ın hatası sonucu yaşanmış olabileceğini belirtti.