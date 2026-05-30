Lübnan ordusu: Ateşkese rağmen İsrail saldırısında 2 askerimiz ağır yaralandı

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

1 ARAÇ HEDEF ALINDI

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'e ait bir İHA'nın Nebatiye kentine bağlı Aba beldesindeki ana yol üzerinde seyreden bir aracı hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda araçta bulunan 2 askerin ağır yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralı askerlerin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İSRAİL'İN HAVA VE TOPÇU SALDIRILARI SÜRÜYOR

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları ülkenin doğusundaki Batı Bekaa'da yer alan Mişgara beldesine 3 hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları ayrıca ülkenin güneyindeki Doğu Zavtar ile Mifedun beldeleri arasındaki Savvan bölgesini bombaladı.

İsrail'e ait bir İHA da Nebatiye vilayetindeki Habbuş-Nebatiye yolu üzerinde seyreden bir aracı hedef aldı.

Öte yandan İsrail topçuları Cizzin bölgesindeki Reyhan, Ayşiye ve Mahmudiye beldelerinin çevresini yoğun şekilde bombaladı.

Sur kenti çevresindeki Mansuri, Buyut es-Seyyad, Kalile ve Mecdel Zun beldeleri de Beyyada ve Şema'daki İsrail mevzilerinden açılan topçu ateşine maruz kaldı.

İsrail topçuları ayrıca Şakif Kalesi çevresi ile Yukarı Nebatiye ve Kfartebnit beldelerinin kırsal kesimlerini de hedef aldı.

HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME AÇIKLAMASI

Hizbullah ise ateşkes ihlallerine karşılık olarak İsrail ordusuna ait hedeflere yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona yerleşimi ile Meron Hava Kontrol ve Operasyon Üssü'nün roketlerle hedef alındığı duyuruldu.

Ayrıca sabaha karşı İsrail ordusuna ait bir birliğin Ganduriyye beldesinin doğu kesimlerine ilerlemeye çalıştığının tespit edildiği, söz konusu birliğin patlayıcılarla pusuya düşürüldüğü ve eş zamanlı olarak topçu atışları ve roket saldırılarıyla hedef alındığı ifade edildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör