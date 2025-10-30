Lübnan Ordusu: “İsrail baskını egemenliğe saldırıdır”
Lübnan ordusu, İsrail askerlerinin Belida beldesine düzenlediği baskını, ülke egemenliğinin ve ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olarak nitelendirdi. Ordu, Tel Aviv yönetiminin devam eden ihlallerine karşı Ateşkesi Denetleme Komitesinden gerekli adımları atmasını talep etti.
İsrail askerlerinin ülkenin güneyinde düzenlediği baskının "Lübnan egemenliğinin açık bir ihlali" olduğunu vurgulayan Lübnan ordusu, İsrail askerlerinin Belida beldesine düzenlediği baskına ilişkin açıklamasında "İsrail'in gerçekleştirdiği bu eylem, Lübnan egemenliğinin ve ateşkes anlaşmasının ihlalidir," açıklamasında bulundu.
BASKIN "SİVİLLERE YÖNELİK SÜREGELEN İHLALLERİ MEŞRULAŞTIRMA AMACI TAŞIYOR"
Açıklamada, İsrail'in ileri sürdüğü "asılsız iddiaların" gerçeği yansıtmadığı ve bu söylemlerin yalnızca "Lübnan'a ve sivillere yönelik süregelen ihlalleri meşrulaştırma amacı taşıdığı" belirtildi.
ATEŞKESİ DENETLEME KOMİTESİNE ÇAĞRI
Ordu komutanlığı, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinden İsrail'in devam eden ihlallerine karşı gerekli adımların atılmasını istedi.
İsrail ordusunun, Mercaiyyun ilçesine bağlı Belida bölgesinde belediye binasına gece saatlerinde zırhlı araçlarla düzenlediği baskında 1 görevli hayatını kaybetmişti.