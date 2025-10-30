Lübnan Ordusu: “İsrail baskını egemenliğe saldırıdır”

İsrail askerlerinin ülkenin güneyinde düzenlediği baskının "Lübnan egemenliğinin açık bir ihlali" olduğunu vurgulayan Lübnan ordusu, İsrail askerlerinin Belida beldesine düzenlediği baskına ilişkin açıklamasında "İsrail'in gerçekleştirdiği bu eylem, Lübnan egemenliğinin ve ateşkes anlaşmasının ihlalidir," açıklamasında bulundu.

BASKIN "SİVİLLERE YÖNELİK SÜREGELEN İHLALLERİ MEŞRULAŞTIRMA AMACI TAŞIYOR"

Açıklamada, İsrail'in ileri sürdüğü "asılsız iddiaların" gerçeği yansıtmadığı ve bu söylemlerin yalnızca "Lübnan'a ve sivillere yönelik süregelen ihlalleri meşrulaştırma amacı taşıdığı" belirtildi.