Lübnan ordusundan dikkat çeken değerlendirme: “İsrail iç karışıklık hedefliyor”
Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolph Heykel, İsrail’in son dönemde Lübnan’a yoğunlaşan saldırılarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsrail’in ülkede iç karışıklık hedeflediğini dile getiren Heykel, ordunun, görevini kararlılıkla sürdürdüğünü ve ülkenin güvenliğini sağlamaya devam edeceğini kaydetti.
Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre Heykel, ülkenin güneyindeki bazı askeri birlikleri ziyaret etti. Burada askerler ve komutanlarla bir araya gelen Heykel, "zorlu şartlara rağmen gösterdikleri fedakarlıkları" takdir ettiğini söyledi.
Heykel, İsrail'in son dönemde yoğunlaşan ve sistematik şekilde yürütülen saldırılarının Lübnan'ın istikrarını bozmayı ve iç karışıklık çıkarmayı hedeflediğini vurguladı.
Orduyu hedef alan kampanyalara da tepki gösteren Heykel, Lübnan ordusunun görevini kararlılıkla sürdürdüğünü ve ülkenin güvenliğini sağlamaya devam edeceğini kaydetti.