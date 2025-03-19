Lübnan ordusundan flaş karar! Geçişler kapatıldı

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin Suriye ile olan kara sınırında sızma girişimlerini önleme ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına değinildi.

"Mevcut koşullarda sınırları gözetleme ve kontrolü sağlama çabalarının yanı sıra sıza ve kaçakçılığı önleme çalışmaları çerçevesinde yasa dışı geçiş güzergahları kapatıldı." ifadelerine yer verilen açıklamada, kapatılan noktaların "Hirmil kentinin el-Kasr bölgesindeki el-Matlaba ve Baalbek kentindeki Meşari el-Kaa bölgesindeki el-Fethe, el-Miraviye, Şuhayt ve el-Hucayri geçişleri" olduğu kaydedildi.

SURİYELİ ASKERLERİN ÖLDÜRÜLMESİ

Suriye resmi ajansı SANA'nın, 16 Mart'ta Savunma Bakanlığı Medya Ofisine dayandırdığı haberinde, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusuna ait 3 askeri pusuya düşürdükten sonra Lübnan'a kaçırdığı belirtilmişti.

Haberde, Hizbullah mensuplarının Lübnan'a kaçırdıkları Suriyeli askerleri infaz ettikleri aktarılmıştı. Hizbullah ise Suriye-Lübnan sınırında yaşanan olaylarla hiçbir ilgilerinin olmadığını savunmuştu. Suriye ordusunun sınır hattında 3 askerinin öldürülmesinin ardından, Lübnan'ın doğusundaki sınır hattında karşılıklı top ve roket atışları yapılmıştı.

Suriye ve Lübnan savunma bakanları, 17 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinin ardından ateşkes ve sınır hattında gerilimi önleme konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.