‘Lübnan resti İsrail’i şoke etti
ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan ile ilgili açıklaması İsrail'i rahatsız etti. ABD merkezli Axios sitesinde yer alan haberde, Trump'ın, İsrail'in artık Lübnan'ı bombalamayacağı, ABD'nin bunu yapmalarını yasakladığına dair açıklamasının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "şoke ettiği" belirtildi. Kaynaklar, Trump'ın açıklamasında "tamamen farklı bir dil kullanmasının", Netanyahu ve ekibini "şoke ettiği" ve İsrailli yetkililerin Beyaz Saray'dan bu konuda açıklama istediğini belirtti. İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesi ise ABD'nin İsrail'in Lübnan'ı bombalamasına izin vermeyeceği yönündeki açıklamalarının İsrail'i şaşırttığı ifade edildi.