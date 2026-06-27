  • Haberler
  • Dünya Haberleri
  • Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in düzenlediği saldırılarda can kaybı 4 bin 243'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in düzenlediği saldırılarda can kaybı 4 bin 243'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 243'e, yaralı sayısının ise 12 bin 186'ya ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail’in düzenlediği saldırılarda can kaybı 4 bin 243’e yükseldi
DHA

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 243'e, yaralı sayısının ise 12 bin 186'ya yükseldiği kaydedildi.

3 AYDA 253 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 26 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 253'ü çocuk ve 390'ı kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İSRAİL #LÜBNAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!