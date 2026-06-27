Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail’in düzenlediği saldırılarda can kaybı 4 bin 243’e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 243'e, yaralı sayısının ise 12 bin 186'ya yükseldiği kaydedildi.

3 AYDA 253 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 26 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 253'ü çocuk ve 390'ı kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör