Lübnan sınırında yaşayan İsraillilerin yarısı savaş korkusuyla evlerine dönmüyor

Israel Today'in haberine göre İsrail'in kuzeyinde durumun 7 Ekim 2023'ten önceki seviyeye dönmediği belirtildi.

Gasbedilen Filistin topraklarında kurulan Kiryat Şmona yerleşim yerindeki nüfusun yaklaşık yüzde 30'unun bölgeye geri dönmediği belirtilirken, Metula yerleşim yerinde yaşayanların ise yalnızca yüzde 48'inin evlerine geri döndüğü aktarıldı.

İSRAİLLİ NÜFUSUN YÜZDE 40'I ARTIK BURADA YAŞAMIYOR

İsrail'in gasbettiği Filistin topraklarında kurulan Manara ve Ştula yerleşim yerlerinde yaşayan İsraillilerin yarısının bölgeye geri dönmediği, İsrail'in Lübnan'ın güney sınırına ördüğü beton ayrım duvarının hemen yanındaki "Admit ve Misgav Am" yerleşimlerinde yaşayan İsrailli nüfusun yüzde 40'ının da artık burada yaşamadığı belirtildi.

EKONOMİ ÇÖKÜŞÜN EŞİĞİNDE

Kiryat Şmona'da yerleşimci İsraillilerin evlerini terk etmesinin ardından esnafın durumunun "vahim" olduğu belirtildi. Esnafın dükkanların yüzde 40'ını artık açmadığı ve ekonomik çöküşün eşiğinde olduğu belirtildi.