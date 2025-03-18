Lübnan-Suriye hattında kritik temas! İki ülkenin dışişleri bakanları görüştü

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan Dışişleri Bakanı Recci ile Suriyeli Dışişleri Bakanı Şeybani'nin Brüksel'de bir araya geldiği belirtildi.

MUTABIK KALINDI

Recci'nin Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın talimatları doğrulduğunda Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile Suriye-Lübnan sınır hattında yaşanan olayları ele aldığı aktarılan açıklamada, "Görüşmede, iki ülkenin egemenliği doğrultusunda iletişimi sürdürme ve durumun kötüye gitmesini önleme konusunda mutabık kaldı." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın dün Savunma Bakanlığı Medya Ofisine dayandırdığı haberde, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusundan 3 askeri pusuya düşürerek Lübnan'a kaçırdığı belirtilmişti.

Haberde, Hizbullah mensuplarının Lübnan'a kaçırdıkları ve Suriyeli 3 askeri infaz ettikleri aktarılmıştı.

Hizbullah ise yaptığı açıklamayla, Suriye-Lübnan sınırında yaşanan olaylarla hiçbir ilgilerinin olmadığını savunmuştu.