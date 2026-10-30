Lübnan ve Bahreyn'den telefon görüşmesi: İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Al Halife ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki genel durum ve son gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı.

Avn, Bahreyn'in Lübnan'a büyükelçi atamasını ve iki ülke arasındaki hava ulaşımının yeniden başlatılmasını temenni etti. Bahreyn Kralı Al Halife de iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini vurgulayarak, ülkesinin Lübnan'ın ve halkının yanında olduğunu dile getirdi.