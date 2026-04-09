Lübnan’a 10 dakikada 100 saldırı

İsrail ordusu Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırdı. Lübnan'ın başkenti Beyrut, ülkenin güneyi ve doğusuna eşzamanlı saldırılar düzenledi. İsrail uçakları, Lübnan'ın Şemstar beldesinde bir kişinin cenaze törenine katılmak üzere mezarlık yakınında bekleyen sivilleri hedef aldı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. 10 dakikada eşzamanlı 100 saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda Hizbullah'ın "komuta merkezi ve askeri tesisi" hedef alındı.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in düzenlediği eşzamanlı saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, saldırılarda 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254 kişinin hayatını kaybettiği, 1165 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail ordusu, öğle saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut ile ülkenin doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan hava saldırısı düzenlemişti. Dünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.