Lübnan’a saldırı: 10 ölü

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu tarafından Safad Battih beldesine düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Sur kentine bağlı Maaliyye beldesine düzenlenen hava saldırısında 3 kişi, Haris beldesinde insansız hava aracıyla (İHA) bir motosikletin hedef alındığı saldırıda 1 kişi, Breyki beldesini hedef alan saldırıda 2, Arabsalim'de ise 1 kişi öldü.