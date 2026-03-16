Lübnan’da 1 milyon kişi yerinden edildi
İsrail, Hizbullah ile mücadele adı altında çoluk çocuk kadın demeden Lübnan'a yönelik saldırılarını ve katliamını sürdürüyor. Israil savas uçakları ülkenin güneyindeki Nebatiye ve Sayda kentine saldırı gerçeklestirdi. Bu saldırıda 4'ü çocuk 14 kisi hayatını kaybetti. Israil son günlerde Lübnan'daki saglık çalısanlarını da hedef alıyor. 2 Mart'tan bu yana devam eden saldırılarda 31 saglık çalısanı Israil tarafından katledildi. Lübnan'ın neredeyse her yerinde Israil saldırıları ve katliamı devam ederken, bundan ülkedeki demografik, sosyal ve ekonomik yapı da etkilenmeye basladı. Lübnan medyasında yayınlanan bir makaleye göre, Israil'in tahliye uyarısı yaptıgı alanlar Lübnan topraklarının yüzde 20'sine tekabül ediyor. Lübnan hükümeti ise sayıları yaklasık bir milyonu bulan yerinden edilen Lübnanlılar için varlık gösteremiyor. Lübnan Cumhurbaskanı Joseph Avn her fırsatta uluslararası camiaya yardım çagrısında bulunuyor. Ülkede yerinden edilen yaklasık 100 bin kisinin insani ihtiyaçları hayırseverler, dernekler ve bazı vakıflar tarafından karsılanıyor.