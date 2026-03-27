Lübnan’da 9 İsrail tankı vuruldu

İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Savaş uçakları gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerlerini hedef alırken, karadan işgale giden birlikler ise Hizbullah'ın pususuna düştü. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail'e ait 9 Merkava tankının imha edildiği kaydedildi. Lübnan sınırları içerisindeki işgal kuvvetleri sert bir direnişle karşılaştı.

İsrail, burada kurmayı planladığı 12 askeri üs sayısını 18'e çıkarma kararı aldı. Böylece İsrail, 2000 yılı öncesi Lübnan sınırlarına geri dönme planını masaya yatırdı. İşgalci İsrail kuvvetleri, Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye kasabasında bir sivil savunma merkezinin çevresini vurdu. 11 sivil savunma görevlisi, şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı.