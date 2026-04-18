Lübnan’da ateşkes sevinci... Geri dönüşler başladı
İsrail ve Lübnanlı yetkililer arasında müzakerelere olanak sağlamak amacıyla ilan edilen 10 günlük ateşkes coşkuyla karşılandı. İsrail ile Lübnan arasında, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte başkent Beyrut'ta ve gönyedeki kentlerde yerinden edilenler, 6 hafta sonra Dahiye'deki evlerine dönmeye başladı. İsrail saldırılarından dolayı yerinden edilen aileler, sabahın ilk ışıklarıyla hasret kaldıkları mahallelere dönmeye başladı. Özellikle Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine dönüşlerin aşamalı olarak gerçekleştiği görüldü. Lübnan'ın güneyinde de geri dönüşler sabah saatlerinden bu yana yoğun şekilde sürüyor.