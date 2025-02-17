Lübnan’da bombalı saldırı: İsrail’in hedefinde Hamas ‘yetkilisi’ vardı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Sayda kentinin kuzeyinde bir aracı hedef aldığı aktarıldı.

Sayda Belediye Stadyumu yakınında meydana gelen saldırının ardından olay yerine ambulans ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde hedef alınan aracın tamamen yandığı görüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, saldırının suikast girişimi olduğuna işaret edilerek, "bir Hamas yetkilisinin" hedef alındığı ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırıda bir kişinin öldüğü doğrulandı.