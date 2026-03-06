Lübnan’da da siviller hedefte
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan beri sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye, yaralıların ise 527'ye yükseldiğini açıkladı. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'da hükümeti Hizbullah'ı kontrol altına almaya zorlamak için sivil hedeflere saldırı düzenlemeyi değerlendirdiğini yazdı. İsrail Devlet Televizyonu'nun haberinde, İsrail güvenlik biriminden ismi açıklanmayan bir kaynağın ifadeleri aktarıldı. Haberde, "İsrail'in Lübnan'ı içeriden Hizbullah'ı kontrol altına almaya zorlamak için sivil hedeflere saldırı düzenlemeyi değerlendirdiği" ileri sürüldü. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'ne kadar olan bölgenin derhal boşaltılması yönündeki "tahliye emrinin", savaş hukukunun ihlali konusunda ciddi endişelere yol açtığını belirtti.