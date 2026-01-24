Lübnan’da facia: 5 katlı bina gece yarısı çöktü
Lübnan’ın kuzeyinde Trablusşam’a bağlı Kubba bölgesinde 5 katlı bir bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Sivil Savunma ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde meydana gelen çökme sonrası enkaz altında kalan 5 kişiden 2'si sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altında olduğu belirlenen 2'si çocuk 3 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da binanın çökme nedeninin araştırılması amacıyla soruşturma açılması talimatı verdi.