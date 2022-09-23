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Giriş Tarihi: 23.9.2022 11:22

Lübnan’da göçmen teknesi faciasında ölü sayısı yükseliyor

AA
Lübnan’da göçmen teknesi faciasında ölü sayısı yükseliyor

Dün gerçekleşen olayda Suriye’nin batısındaki Tartus ili açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne sulara gömülmüştü. Feci olayda ölü sayısının yükseldiği bildirildi.

Lübnanlı düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin dün Suriye açıklarında batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Suriye'nin Tartus kenti açıklarında meydana gelen tekne faciasına ilişkin bilgi verdi.

KAYIP SAYISI BELİRLENMEDİ

Dünden bu yana devam eden arama kurtarma çalışmaları neticesinde şu ana kadar 53 kişinin cenazesine ulaşıldığını belirten Hamiye, 19 kişinin ise kurtarıldığını kaydetti.

Hamiye, kayıpların bulunması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederken kayıp sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Lübnan medyasında yer alan haberlerde, dün, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinden yol çıkan bir göçmen teknesinin battığı belirtilmişti. Söz konusu teknede, Lübnanlıların yanı sıra Suriyeli ve Filistinlilerin de bulunduğu ifade edilmişti.

Esed rejimine yakın haber siteleri de Lübnan'dan Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz gömenleri taşıyan bir teknenin Suriye'nin batısında yer alan Tartus ili karşısındaki Ervad Adası yakınında battığını, olayda 34 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetmişti.

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Lübnan’da göçmen teknesi faciasında ölü sayısı yükseliyor
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