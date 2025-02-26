Lübnan’da hükümet meclisten güvenoyu aldı

Lübnan'da Nevvaf Selam'ın başbakanlığında kurulan hükümet kabinesi, mecliste dün ve bugün yapılan görüşmeler sonrasında, milletvekillerinin büyük bir kısmının oyunu alarak güvenoyu kazandı.

Lübnan Meclisi'nde, Selam hükümetinin programına ilişkin yapılan görüşmelerin ardından oylama yapıldı.

Selam hükümetine, meclisteki 128 vekilin 95'ini güvenoyu verirken, 12 milletvekili ret ve 4 kişi çekimser oy kullandı. Oylama sonucunda, Selam hükümeti güvenoyu aldı.

LÜBNAN'DA YENİ HÜKÜMETİN KURULMA SÜRECİ

Ülkede iki yıldan uzun süren siyasi boşluk ve krizin ardından 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam da 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmiş, Avn, Selam başkanlığında kurulan yeni hükümeti 8 Şubat'ta onaylamıştı.