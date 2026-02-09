Lübnan’da iki bina yerle bir oldu: Faciada can kaybı yükseldi

Lübnan’da dün bitişik iki bina çöktü. Arama çalışmaları sonucunda 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İHA

Lübnan'da dün çöken iki binanın enkazında arama çalışmaları sürüyor.

Trablusşam şehrinde çöken bitişik binalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre, kentin kuzeyindeki Bab el-Tabbaneh mahallesindeki binaların enkazında çalışan kurtarma ekipleri 8 kişiyi sağ olarak çıkarmayı başardı.

Lübnan Sivil Savunması, söz konusu binalarda toplam 22 kişinin yaşadığını bildirdi.