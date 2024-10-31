Lübnan’da ilerleyemeyince ateşkese sarıldılar

Siyonist İsrail'in haftalardır karadan ilerleyeme sağlayamadığı ve yüzlerce işgalci askerini kaybettiği Lübnan'da ateşkes masada. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail- Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için çaba gösterdiğini belirterek, "Önümüzdeki saatler ya da günler içinde ateşkes sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. İsrail basını da Lübnan'da ateşkes için 60 günlük ateşkes taslağını duyurdu.Amerikan yayın kuruluşu CNN, İran'ın İsrail'in 26 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırısına sert bir yanıt vereceğini öne sürdü. CNN'in iddiasına göre, planlanan yanıtın ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi öncesinde gerçekleştirilme ihtimali tartışılıyor.M verilerine göre 4 Ekim'den bu yana İsrail'in Lübnan'daki saldırlarında her gün en az 1 çocuk yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırıda dün ayrıca 1 sağlık çalışanı daha öldü. Ülkedeki saldırılarda hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 174'e yükseldi. Öte yandan İsrail'in kuzeyindeki Metula yerleşim bölgesine Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle 5 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in Lübnan'da "açıkça savaş suçu içeren" 3 saldırısını, görgü tanıklarıyla görüşerek ve saldırılara ilişkin fotoğraf, video ve uydu görüntülerini analiz ederek belgelediğini duyurdu.