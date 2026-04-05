Lübnan’da insani koridor çağrısı
İsrail ordusu Lübnan'a yönelik saldırılarını genişletirken bölgeden insani yardım koridoru çağrısı yapıldı. Lübnan-İsrail sınırındaki Rimeyş beldesinde, İsrail'in işgal tehdidi altındaki bölgede endişe hakimken, temel ihtiyaçların ulaştırılması için insani koridor çağrısı yapılıyor. Belediye Başkanı Hanna el-Amil "Yollarımız kesildiği için gıda, yakıt, ilaç ve bebek maması gibi temel ihtiyaçların ulaştırılabilmesi amacıyla insani koridorların açılmasını istiyoruz" dedi. Öte yandan İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1422'ye yükseldi.